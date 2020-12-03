В ЕС обвинили Россию и Китай в коронавирусной дезинформации

Ни дня без обвинений из ЕС: на этот раз за компанию с Россией обвинили Китай. В ЕС считают, что в Москве и Пекине пользуются ситуацией вокруг коронавируса и намеренно распространяют дезинформацию.

Документ, в котором выдвинуты обвинения, был принят по итогам работы Европейской комиссии.

"Иностранные игроки и некоторые третьи страны (в частности, Россия и Китай) были вовлечены в операции, которые направлены на то, чтобы влиять и распространять дезинформацию вокруг пандемии коронавируса в ЕС, соседних странах и в мире с целью подорвать демократические дискуссии, обострить социальную поляризацию и улучшить собственный имидж", — пишут составители бумаги.

Для России и Китая такие действия выгодны, уверены в ЕС, к тому же это прямая угроза демократии. Интересно, что конкретные факты "дезинформации" авторы найти и включить в документ затруднились, но это неважно: обвинение далеко не первое…