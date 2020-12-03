МИД РФ попросил Украину не саботировать минские договорённости

Российский МИД снова напоминает украинским коллегам: работа по минским договорённостям — единственный вариант урегулирования кризиса. Поэтому стоит оставить попытки "уклонения" и начать, наконец, плодотворную работу.

Рассказывая о минских соглашениях, глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил: украинская сторона старается сорвать их выполнение.

"Рассчитываем, что Киев, наконец, перестанет саботировать реализацию минских договорённостей, являющихся безальтернативной основой внутриукраинского урегулирования, и не будет уклоняться от выполнения решений парижского саммита в "нормандском формате" от прямого диалога с Донецком и Луганском", — высказался Лавров в ходе видеообращения к участникам Совета министров иностранных дел государств — участников ОБСЕ.

Напомним, минские соглашения (известные также как "Минск-2") были приняты и подписаны ещё в 2015 году. Однако их до сих пор не удалось реализовать из-за ряда сложностей, в том числе из-за позиции Украины.