Попросили на выход: глава МИД Украины снова "выгоняет" РФ из Крыма

Новые громкие заявления из МИД Украины: России снова напомнили, чей на самом деле Крым, и попросили завершить конфликт.

По мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, очень важно, чтобы на Россию каждый день оказывалось мировое давление по крымскому вопросу. При этом Украина всё ещё надеется решить конфликт мирно, что и демонстрировала в течение всего 2020 года.

Выступая на Совете министров ОБСЕ, Кулеба подчеркнул: России стоит "приступить к обсуждению модальностей вывода её сил из Крыма и частей Донбасса".

"Мы никогда не смиримся с нарушением территориальной целостности, суверенитета и международно признанных границ Украины. Мы призываем Россию прекратить свою агрессию против Украины", — высказался глава украинского МИД.

Напомним, ранее идею "Крымской платформы", которую придумала Украина, поддержали в Турции, сделав ещё один намёк для Москвы.