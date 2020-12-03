В "Опоре России" предложили сохранить надбавки к пенсиям самозанятым

Оригинальное решение проблемы надбавок к пенсиям предложили в "Опоре России". По мнению экспертов бизнес-объединения, стоит сохранить надбавки для всех пенсионеров, которые регистрируются как самозанятые.

Идею озвучила первый вице-президент "Опоры России" Марина Блудян на одном из съездов лидеров бизнес-объединения.

"У нас есть предложение, оно было бы, на мой взгляд, справедливо. Если человек зарабатывает не более двух МРОТ, это вполне справедливо не лишать его надбавок и пособий. Мы будем формировать свои предложения, сейчас аналитику подсоберём, будем обращаться в Минфин и правительство РФ", — уточнила Блудян.

Также она отметила, что в России существует достаточно большая группа людей, которые получают пособия по уходу за инвалидами или сами являются инвалидами. Для них данную поправку тоже стоит применять.

В данный момент, сообщила Блудян, регистрация самозанятого быстро становится "видна" Пенсионному фонду, который реагирует и убирает надбавки и пособия.