Верховный суд решил вопрос масок в магазинах

Закончилось рассмотрение Верховным судом России дела о том, обязательны ли надевать в магазинах маски. Решение: мера, конечно,"носит рекомендательный характер", но продавец вправе не обслуживать "безмасочников".

Дело, как оказалось, началось со Смоленской области. Оттуда через Смоленский центр права и социологии в Верховный суд передали иск, в котором жаловались на обязательность масок в магазинах и указывали, что подобные меры "носят императивный характер" и содержат "обязательные для неопределенного круга лиц предписания".

Решение Верховного суда: требование маски законно, если это предусмотрено действующими в регионе правилами. Также судьи не согласны с "императивным характером" требований по маскам и отмечают: меры носят "рекомендательный характер" и нужны для "защиты здоровья и жизни граждан".