Украина и её "друзья" не захотели общения с Россией в Совбезе

В очередной раз отказались от диалога представители официального Киева. На этот раз украинцы проигнорировали приглашение российской стороны на неформальную встречу рамках СБ ООН.

Встреча, на которую звали как представителей Украины, так и представителей других стран, была посвящена работе по Минским соглашениям. Проводили её по так называемой формуле Арриа, то есть без жёстких протокольных рамок и в неформальном режиме.

Однако делегаты от Киева, равно как и делегаты от Парижа, Берлина, Брюсселя и ряда других стран, решили мероприятие пропустить. Более того, немцы и французы добились того, что встречу даже не транслировали через сайт ООН.