В очередной раз отказались от диалога представители официального Киева. На этот раз украинцы проигнорировали приглашение российской стороны на неформальную встречу рамках СБ ООН.
Встреча, на которую звали как представителей Украины, так и представителей других стран, была посвящена работе по Минским соглашениям. Проводили её по так называемой формуле Арриа, то есть без жёстких протокольных рамок и в неформальном режиме.
Однако делегаты от Киева, равно как и делегаты от Парижа, Берлина, Брюсселя и ряда других стран, решили мероприятие пропустить. Более того, немцы и французы добились того, что встречу даже не транслировали через сайт ООН.
"Вчера в Совбезе ООН состоялось первое за семь послемайданных лет обсуждение ситуации на Украине с участием представителей её Юго-Востока. Увы, в дискуссии не принимали участие ни официальный Киев, ни его западные покровители.
Вот очищенный от шелухи евроатлантический подход к свободе дискуссии и к плюрализму мнений: вы имеете право говорить всё что угодно, но только если это совпадает с нашей, единственно верной точкой зрения", — написал о ситуации в Facebook глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв.
И Армения, и Белоруссия - бывшие части "великого СССР" очень сильно завязанные в политэкономическом плане на Россию. "Отвязать" их будет очень сложно...