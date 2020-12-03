Фарватер ищите сами: "расшевелит" ли призыв Мишустина губернаторов

Главы регионов, где эпидемиологическая ситуация продолжает стремительно ухудшаться, должны быть более решительными и принять новые ограничительные меры. С таким призывом в адрес губернаторов обратился премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Ситуация с коронавирусом в субъектах РФ по-прежнему развивается неравномерно. Руководители регионов, где высокая заболеваемость и система здравоохранения серьезно загружена, должны более решительно применять ограничительные меры, особенно в тех муниципалитетах, где ситуация наиболее острая", — отметил глава правительства.

С чем связана "нерешительность" чиновников некоторых регионов? С боязнью, что региональная экономика окончательно "схлопнется"? Корреспондент "Правды.Ру" взял комментарий у Дмитрия Журавлёва, гендиректора в Институте региональных проблем.

"Тот хлопнет, тот тяпнет, тот сверкнёт, тот звякнет, — и получается воспитание"

"Это связано с предыдущим постановлением правительства, вполне правильным. В нём было сказано: регионам необходимо осуществить все меры, но при этом не ухудшить экономическое положение. А это очень сложная задача. Это было еще понятно весной, почему и тогда передавались полномочия", — рассказывает Журавлёв.

Таким образом, задача была поставлена примерно так "чтобы люди сидели дома, чтобы они не болели, и при этом чтобы экономика работала".

И тут всё зависит от самого региона: в Москве это до некоторой степени удаётся, там относительно небольшие потери по сравнению с другими регионами. Но Москва — другой уровень администрирования, другой уровень медицины. Бюджеты другие. Москва тяжелее всего пережила первую волну, это бесценный опыт, которого у других регионов нет.

"А остальные регионы оказались, как в знаменитой истории, между Сциллой и Харибдой. В прошлый весенне-летний сезон делали так: один регион шёл в одну сторону, другой — в другую. Кто-то ничего не закрывал, кто-то закрывал всё, и в среднем получалось "воспитание". Помните, как Жванецкий писал: «Кто стукнет, кто свистнет, кто шмякнет, кто звякнет — вместе получается воспитание». Примерно то же самое", — комментирует эксперт.

Пути регионов действительно оказались разными: если Урал старался не закрываться, то некоторые регионы Центральной России предпочли "закрытие". Где-то получалось найти эту золотую середину, где-то — не получалось. Но в любом случае это задача нетривиальная, она не стоит в том, чтобы всех дома оставить и ключи выбросить, уточняет специалист.

"Если пережмёшь в сторону ограничительных мер, экономика рухнет, если пережмёшь в сторону сохранения экономики, может болезнь так резко подняться, что тебе уже будет не до экономики. Это всегда поиск, это всегда доведение в ручном режиме. А не все это умеют, не всегда это получается даже там, где умеют", — уточняет Журавлёв.

Фарватер ищите сами: команды из "центра" как стиль управления

Готовы ли регионы стать самостоятельными в этом вопросе? Это сложный вопрос, он актуален. Но важно помнить: самостоятельность — это всегда ресурсы. И в данном случае здесь самостоятельность не имеет конкретно в условиях коронавируса такого значения.

"Если есть что-то, что ты контролируешь: ты и так уже в этом самостоятелен. А то, что ты не контролируешь, ты всё равно изменить не можешь. Если говорить о векторе экономической политики, тут я соглашусь, что не хватает самостоятельности. Но когда тебе сказали: давай сам выруливай, здесь уже дело не в отсутствии самостоятельности, а в том, что непонятно, где этот фарватер, по которому можно пройти и в живых остаться", — подчёркивает Журавлёв.

Например, плюс Москвы: нет промышленности, работать можно и на "удалёнке". А на заводе ты на "удалёнке" не поработаешь. Поэтому дело не в отсутствии самостоятельности, а в том, что каждый регион уникален.

Чиновники в регионах боятся, что экономика у них схлопнется совсем и поэтому сильно осторожничают. Тем более правительство их к этому сподвигло. До сегодняшнего дня правительство говорило: нет, ребята, вы будьте осторожны, погрома в экономике нам не надо. Почти прямым текстом было в последнем постановлении. Давайте сами там крутитесь, комментирует эксперт.

"Ценных указаний у нас и так полно, девать некуда"

"Из-за различий в регионах создать некую общую памятку, как действовать, невозможно. Там, где у вас заводы, у вас будут одни действия, там, где у вас поля, будут другие действия, а где банки — третьи. Как баланс в отдельно взятом регионе из Москвы сформируешь?" — рассказывает Журавлёв.

Неоднократно звучало мнение: московский опыт стоит внедрить в других регионах. Но принимать решения на федеральном уровне — это как программа территориального развития, где расписана каждому региону отрасль экономики, которую он должен поднимать. Это хорошо при советской власти, когда тебе вместе с задачей еще все ресурсы выдают. А у нас это сейчас не очень пойдет. "Всё прекрасно на бумаге, да забыли про овраги".

"Если всё будет решаться из Москвы… Это товарищ Сталин сидел в кабинете до 4 часов утра. У него такой стиль управления. Так никто больше сделать не сможет. Мы не можем решать из Москвы. Я советский человек, мне нравится жёсткая вертикаль управления. Но не получится. Бросать регионы не нужно. Просто нужно точно знать, что центр может дать, и не в плане указаний, а в плане ресурсов. А если центр все вопросы замкнёт на себе, он не ресурсы будет давать, а ценные указания. Ценных указаний у нас и так полно, девать некуда", — резюмирует Журавлёв.

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