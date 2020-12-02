По распоряжению Путина в стране стартует вакцинация против COVID

Владимир Путин распорядился начать масштабную вакцинацию населения России против коронавируса к концу следующей недели.
Медики и учителя будут первыми, кто получит прививки. Сообщается, что делать их будут на добровольной основе. И бесплатно.
"Российская фармацевтическая промышленность готова ответить на этот вызов, — заявил Путин в ходе заседания правительства. — Наши производители готовы уже в ближайшие дни выпустить два миллиона доз формулы "Спутник V".
Президент попросил вице-премьера Татьяну Голикову "организовать работу таким образом, чтобы к концу следующей недели начать масштабную вакцинацию".
Она пообещала доложить, когда правительство будет готово выполнить поставленную задачу, на что Путин лаконично ответил, что ему нужен не доклад, а фактическое начало вакцинации.
И Армения, и Белоруссия - бывшие части "великого СССР" очень сильно завязанные в политэкономическом плане на Россию. "Отвязать" их будет очень сложно...