По распоряжению Путина в стране стартует вакцинация против COVID

Владимир Путин распорядился начать масштабную вакцинацию населения России против коронавируса к концу следующей недели.

Медики и учителя будут первыми, кто получит прививки. Сообщается, что делать их будут на добровольной основе. И бесплатно.

"Российская фармацевтическая промышленность готова ответить на этот вызов, — заявил Путин в ходе заседания правительства. — Наши производители готовы уже в ближайшие дни выпустить два миллиона доз формулы "Спутник V".

Президент попросил вице-премьера Татьяну Голикову "организовать работу таким образом, чтобы к концу следующей недели начать масштабную вакцинацию".

Она пообещала доложить, когда правительство будет готово выполнить поставленную задачу, на что Путин лаконично ответил, что ему нужен не доклад, а фактическое начало вакцинации.