"У семи нянек": насколько актуальна идея "Министерства семьи"

Поскольку основное бремя поддержки населения в пандемию легло на Минтруд, который с ним прекрасно справляется, то стоит пойти дальше и расширить полномочия ведомства. А заодно и переименовать его в Министерство труда, социальной защиты и семейной политики.

Оригинальную идею предложила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По её мнению, получившаяся структура станет отличным вариантом для комплексной реализации политики, направленной на российские семьи. Более того, станет намного удобнее работать, поскольку сейчас "дела семейные" разделены по разным ведомствам.

Рациональна ли идея Матвиенко? Упростит ли "Семейное министерство" жизнь? Корреспонденты "Правды. Ру" пообщались со Светланой Бессараб, членом Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутатом Госдумы.

"Предложение Валентины Ивановны имеет под собой основу"

"Я думаю, что Валентина Ивановна имела в виду именно переименование Министерства труда в Министерство по труду, социальной политике и делам семейным. На мой взгляд, от изменения наименования ничего не поменяется. Но нам пора задуматься о том, чтобы дела семейные были действительно сосредоточены в одних руках", — уверена Бессараб.

Эксперт отмечает: есть много сложностей. Например, "страдает" такое направление, как детский отдых, детское оздоровление. Детскими лагерями почему-то должны заниматься чиновники Минспросвещения.

Если ранее была разветвленная сеть пионерских лагерей, то сегодня от неё почти ничего не осталось. И, скорее всего, если не возложить на конкретное ведомство обязанности по ведению этих детских дел, то отрасль детского отдыха мы потеряем окончательно и бесповоротно, комментирует эксперт.

"Предложение Валентины Ивановны имеет под собой основу. Так, Пенсионный фонд Российской Федерации выплачивает сегодня не только пенсии, социальные пособия, но и материнский капитал, пособия на детей. Есть и множество других задач, которые сегодня решает Минтруд, потому что Пенсионный фонд Российской Федерации подчиняется ему. А значит, все эти задачи сопряжены с утверждением в министерстве", — уточняет Бессараб.

Так что и в самом деле пора отказаться от "семерых нянек" и закрепить обязанности за одной, резюмирует эксперт.

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