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Одобрено Совфедом: накопительная пенсия снова в "морозилке"

Политика

В очередной раз продлевается срок "заморозки" накопительной части пенсии россиян. Деньги снова нужны на выплаты уже вышедшим на пенсии, так что до конца 2023 года их бросят "в морозилку".

Одобрено Совфедом: накопительная пенсия снова в "морозилке"

Напомним, кризис пенсионной системы длится с 2014 года — именно тогда накопительный компонент пенсии (примерно 6% от зарплаты) стали тратить "здесь и сейчас".

"Законопроект устанавливает в 2023 году аналогичный 2014-2022 годам подход учёта страховых взносов на обязательное пенсионное страхование", — уточняется в пояснениях к решению Совфеда.

Мера, к слову, поможет не только выплатить пенсии, но и сэкономить на этом 669,3 млрд рублей. Однако перспективы "дорогих россиян" на пенсии всё ещё туманны — о том, что может случиться, рассказывал первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

 

Автор: Константин Шапров, Редактор: Надежда Яковлева
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