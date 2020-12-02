Одобрено Совфедом: накопительная пенсия снова в "морозилке"

В очередной раз продлевается срок "заморозки" накопительной части пенсии россиян. Деньги снова нужны на выплаты уже вышедшим на пенсии, так что до конца 2023 года их бросят "в морозилку".

Напомним, кризис пенсионной системы длится с 2014 года — именно тогда накопительный компонент пенсии (примерно 6% от зарплаты) стали тратить "здесь и сейчас".

"Законопроект устанавливает в 2023 году аналогичный 2014-2022 годам подход учёта страховых взносов на обязательное пенсионное страхование", — уточняется в пояснениях к решению Совфеда.

Мера, к слову, поможет не только выплатить пенсии, но и сэкономить на этом 669,3 млрд рублей. Однако перспективы "дорогих россиян" на пенсии всё ещё туманны — о том, что может случиться, рассказывал первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.