Депутат ГД сравнил блокировку YouTube с ядерным ударом по Вашингтону

Желание заблокировать YouTube в России понятно, но реализовать его практически нереально. И дело, как оказалось, не только в технических вопросах.

Подробнее о возможной блокировке YouTube высказался глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он отметил: такая мера, как блокировка, должна рассматриваться в качестве крайней, и до неё дело дойти не должно.

"Те, кто разрабатывал ядерное оружие, исходили из того, что оно не будет применяться. Поэтому, когда мне задают вопрос, как технически дальше будет выглядеть блокировка YouTube, отвечать на него — это всё равно что обсуждать, как будет нанесён ракетно-ядерный удар по Вашингтону и какие последствия там возникнут", — сообщил Хинштейн.

Речь, напомнил депутат, идёт пока лишь о законопроекте, который принят только в первом чтении, и, естественно, при поступающих вопросах и предложениях документ будет доработан.