Россияне начали инвестировать за рубеж. В ЦБ недовольны

На фоне постоянного снижения ставок по вкладам, проблем с зарплатами и курсами валют, а также с трепетом ожидаемой малым и средним бизнесом "новой волны" карантинов россияне нашли нетривиальный способ заработать. В стране случился бум частного инвестирования, который ещё раз удивил экспертов ЦБ.

Ситуацию прокомментировал первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов: с начала 2020 года россияне завели 3,4 млн брокерских счетов, суммарно выведя на биржи примерно 1,7 трлн рублей. При этом достаточно большая часть денег оказалась за пределами России — на иностранных торговых площадках.

"Да, как элемент диверсификации иностранные акции имеют право на существование в портфелях наших инвесторов, но макроэкономически нам важнее, чтобы эти деньги работали на российскую экономику", — высказался Швецов.

Переводя на понятный язык: россиян попросили нести деньги в свою экономику, а не "кормить" чужие.

"Акции РФ сегодня выглядят привлекательно и "задвигать" их в своих рекомендациях на последние позиции неправильно", — считает Швецов.

Дело остаётся за малым: нужно убедить в этом россиян…