Депутат ГД о клипе Little Big: "Нравиться может только полным уродам"

Недовольство творчеством группы Little Big выразил депутат Госдумы Виталий Милонов. Под огонь критики депутата попал новый клип группы на песню "SMD2020", в котором в стиле "чёрного юмора" высмеивают проблемы 2020 года.

"Нравиться такой клип может только людям, ну, полным уродам. Никто группу Little Big не пытается призвать к тому, чтобы они следовали каким-то чётким моральным принципам", — рассказал Милонов Пятому каналу.

Такие клипы, по мнению Милонова, нельзя считать искусством, а иронией в данном случае даже не пахнет. Однако совет у депутата для Little Big всё же есть: "играть в общественных туалетах Ленинградского вокзала".