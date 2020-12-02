В правительстве намекнули бизнесу: разбирайтесь с кризисом сами

Ожидающие помощи собственники бизнеса, похоже, так и останутся сидеть у "моря ковида" — государство намекает, что с кризисом придётся справляться "на свои". Более того — по мнению главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова "кризиса сбыта" нет.

Данные, которыми поделился Решетников, содержат множество интересных деталей. Например, он отметил: из 1000 предприятий, которые считаются для страны системообразующими, в зоне "серьёзного риска" уже 100, а ещё 250 — в зоне "потенциального риска".

"Но в целом дела обстоят неплохо", — уверен Решетников.

Далее Решетников сообщил, что главная задача сейчас — адаптироваться к "тому, что есть".

"На сегодняшний момент те параметры, которые мы видим — ситуация в секторе именно крупного бизнеса, промышленности и так далее в общем и целом нормальна. Есть какие-то отраслевые вопросы, они решаются отраслевыми программами, но по большому счету, мы не видим ни кризиса платежей, ни кризиса в общем сбыта. Если в апреле-мае была логика перетерпеть, то сейчас задача — адаптироваться к тому, что есть", — подчеркнул Решетников.

Программ помощи, таким образом, ждать не приходится (как и говорил ранее Дмитрий Песков). А теперь — немного цифр, которые удалось получить по итогам октября:

на 4,4% просел выпуск предприятий обрабатывающей промышленности;

на 15,5% рухнуло производство электроники, в том числе компьютеров;

на 15,1% стало меньше изделий из меха и кожи.

Таким образом, государство дало бизнесу очевидный намёк: разбирайтесь с кризисом сами. И сумеет ли бизнес взвалить на свои плечи ещё и эту задачу — вопрос, что называется, риторический.