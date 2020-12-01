Мишустин заинтересовался концертами Басты

Концерты известного рэпера Басты закончились 27 и 28 ноября, по всё ещё остаются в поле зрения СМИ.

По данным, которые приводит Роспотребнадзор, на концертах не соблюдались ограничения по коронавирусу. Ситуация, в конечном счёте, заинтересовала и премьер-министра России Михаила Мишустина.

Как оказалось, о концертах Мишустину доложила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её данным, на концертах присутствовало много людей, не соблюдались ограничения по дистанции и масочный режим.

"Конечно, необходимо разобраться и в случае доказанной вины организаторов мероприятия принимать административные меры. Пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды — это недопустимо", — высказался Мишустин.

Политик также уточнил, что в Роспотребнадзоре давно разработали чёткие ограничения по проведению мероприятий, дополненные рекомендациями конкретных регионов.