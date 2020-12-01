Главы регионов, где эпидемиологическая ситуация продолжает стремительно ухудшаться, должны быть более решительными и принять новые ограничительные меры.

С таким призывом в адрес губернаторов обратился премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Ситуация с коронавирусом в субъектах РФ по-прежнему развивается неравномерно. Руководители регионов, где высокая заболеваемость и система здравоохранения серьезно загружена, должны более решительно применять ограничительные меры, особенно в тех муниципалитетах, где ситуация наиболее острая", — отметил глава правительства.