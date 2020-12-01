Почему "тема Навального" перестаёт быть актуальной для России

Представители 56 стран-членов ОЗХО поставили подписи под заявлением, в котором утверждается, что российский блогер Алексей Навальный был отравлен "Новичком".

"Мы настоятельно призываем РФ, на территории которой было совершено нападение на деятеля российской оппозиции, помочь ОЗХО, быстро и транспарентно раскрыв обстоятельства этой атаки с применением химического оружия", — говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте организации.

История с Навальным и его отравлением тянется уже довольно давно. Что и кому нужно сделать для того, чтобы поставить в ней точку? Комментирует для читателей "Правды.Ру" Сергей Городников, директор в Центре разработок глобальной политики.

"Точку ставит сама ситуация в России"

Эксперт отмечает: на новостных лентах интерес к Навальному пропал. Сейчас первые строчки занимает здоровье президента, его грядущая конференция. Активно обсуждают законы, ликвидацию двойного гражданства для чиновников.

"Навальный вообще исчез из новостных полос, в том числе и в оппозиционной среде. Иначе говоря, тема Навального перестает быть актуальной для страны", — сообщает Городников.

У эксперта есть объяснение: Навальный не тянет на ту повестку, которая встаёт перед страной. Перед страной встает повестка смены режима, идёт обсуждение того, что "сломалась система".

Коронавирус, события в Карабахе, в Белоруссии показывают, что разваливается всё: и внутренняя политика, и внешняя. Вдогонку идут проблемы здравоохранения, социальные проблемы, недостаток денег, резкое падение сбора налогов (на 40%).

Взгляд изнутри: Навальный России уже неинтересен

Эксперт уверен: в России внутренние интересы начинают вытеснять мировую повестку. А что касается 56 стран, которые работают над "делом Навального", у Городникова есть отличный пример.

"Представьте: вы идёте в дом, на лавочке сидят старушки, всех обсуждают. Грубо говоря, перемывают косточки, сплетничают, кто, куда и как ходит. Вам это интересно? Бог с ним, с мировым обсуждением Навального. Даже Караганов, представитель совета по внешней политике, сказал: нам нужно вообще забыть о существовании внешнего мира, концентрироваться на развитии экономики и идеологии", — рассказывает Городников.

Внутренние интересы, интересы внутреннего развития, обогащение собственного населения, решение внутренних проблем с бедностью, с экономическим развитием, с социальным, с политическим становятся для нас гораздо важнее, чем внешняя политика, внешние игры. На несколько десятилетий это будет так.

"Если Навальный продолжит этим заниматься, он вернется сюда с очень плохим имиджем. Потому что внутренняя повестка такая: нас уже не интересует, что говорят и думают. У нас сейчас вскрываются такие огромные проблемы, что внешний мир нам неинтересен становится", — резюмирует эксперт.

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