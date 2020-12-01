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Почему "тема Навального" перестаёт быть актуальной для России

Политика

Представители 56 стран-членов ОЗХО поставили подписи под заявлением, в котором утверждается, что российский блогер Алексей Навальный был отравлен "Новичком".

Почему "тема Навального" перестаёт быть актуальной для России

"Мы настоятельно призываем РФ, на территории которой было совершено нападение на деятеля российской оппозиции, помочь ОЗХО, быстро и транспарентно раскрыв обстоятельства этой атаки с применением химического оружия", — говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте организации.

История с Навальным и его отравлением тянется уже довольно давно. Что и кому нужно сделать для того, чтобы поставить в ней точку? Комментирует для читателей "Правды.Ру" Сергей Городников, директор в Центре разработок глобальной политики.

"Точку ставит сама ситуация в России"

Эксперт отмечает: на новостных лентах интерес к Навальному пропал. Сейчас первые строчки занимает здоровье президента, его грядущая конференция. Активно обсуждают законы, ликвидацию двойного гражданства для чиновников.

"Навальный вообще исчез из новостных полос, в том числе и в оппозиционной среде. Иначе говоря, тема Навального перестает быть актуальной для страны", — сообщает Городников.

У эксперта есть объяснение: Навальный не тянет на ту повестку, которая встаёт перед страной. Перед страной встает повестка смены режима, идёт обсуждение того, что "сломалась система".

Коронавирус, события в Карабахе, в Белоруссии показывают, что разваливается всё: и внутренняя политика, и внешняя. Вдогонку идут проблемы здравоохранения, социальные проблемы, недостаток денег, резкое падение сбора налогов (на 40%).

Взгляд изнутри: Навальный России уже неинтересен

Эксперт уверен: в России внутренние интересы начинают вытеснять мировую повестку. А что касается 56 стран, которые работают над "делом Навального", у Городникова есть отличный пример.

"Представьте: вы идёте в дом, на лавочке сидят старушки, всех обсуждают. Грубо говоря, перемывают косточки, сплетничают, кто, куда и как ходит. Вам это интересно?

Бог с ним, с мировым обсуждением Навального. Даже Караганов, представитель совета по внешней политике, сказал: нам нужно вообще забыть о существовании внешнего мира, концентрироваться на развитии экономики и идеологии", — рассказывает Городников.

Внутренние интересы, интересы внутреннего развития, обогащение собственного населения, решение внутренних проблем с бедностью, с экономическим развитием, с социальным, с политическим становятся для нас гораздо важнее, чем внешняя политика, внешние игры. На несколько десятилетий это будет так.

"Если Навальный продолжит этим заниматься, он вернется сюда с очень плохим имиджем. Потому что внутренняя повестка такая: нас уже не интересует, что говорят и думают. У нас сейчас вскрываются такие огромные проблемы, что внешний мир нам неинтересен становится", — резюмирует эксперт.

Только на сайте "Правда.Ру".

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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