Российский посол в Вене: Киев не выполняет договорённости по Донбассу

На очередные пробелы в работе Киева по соглашениям, достигнутым в рамках саммита "нормандской четверки", указал посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Заявление дипломата приводит издание Wiener Zeitung.

"Совместно согласованные итоги Парижского саммита содержали семь конкретных шагов, которые должны были быть выполнены к апрелю 2020 года. Что же удалось реализовать к настоящему моменту? Голые факты свидетельствуют — не особо много: удалось реализовать только два пункта, да и то лишь частично", — высказался Любинский.

Дипломат отметил: несмотря на то, что план согласовали главы четырёх государств, в Киеве предпочитают не следовать ему, а изобретать отговорки.

Также удивляют попытки украинских властей "размыть" некоторые положения договора — такое вольное обращение выглядит как стратегия, которая полюбилась Киеву.