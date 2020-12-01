На очередные пробелы в работе Киева по соглашениям, достигнутым в рамках саммита "нормандской четверки", указал посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Заявление дипломата приводит издание Wiener Zeitung.
"Совместно согласованные итоги Парижского саммита содержали семь конкретных шагов, которые должны были быть выполнены к апрелю 2020 года.
Что же удалось реализовать к настоящему моменту? Голые факты свидетельствуют — не особо много: удалось реализовать только два пункта, да и то лишь частично", — высказался Любинский.
Дипломат отметил: несмотря на то, что план согласовали главы четырёх государств, в Киеве предпочитают не следовать ему, а изобретать отговорки.
Также удивляют попытки украинских властей "размыть" некоторые положения договора — такое вольное обращение выглядит как стратегия, которая полюбилась Киеву.
"Отсутствие политической воли нельзя просто так бесконечно списывать или маскировать постоянными обвинениями Москвы во всех смертных грехах", — резюмировал Любинский.
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