Чиновники ФАС признали рекламу "Энтеросгеля" незаконной

Реклама "Энтеросгеля", в которой населению обещали "легкую форму течения коронавируса", признана незаконной и вводящей в заблуждение. Материалы о проверке доступны на сайте ФАС.

Как оказалось, в ФАС пожаловались граждане: курсовой приём "Энтегосгеля" якобы должен был помочь легче перенести коронавирус. Однако после проверки чиновников ФАС выяснилось, что препарат никак не помогает от коронавируса. Более того: даже в инструкции к нему нет упоминания о коронавирусе, пишут в отчёте эксперты.

"В показаниях к применению, содержащихся в инструкции препарата, данные о коронавирусной инфекции отсутствуют. То есть в рекламе сообщается информация о свойствах и характеристиках препарата "Энтеросгель" вне пределов его показаний", — рассказал заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров.

Кашеваров дополнил: производителям нужно избегать таких ситуаций, а также стараться не "давить" на "фактор ковида" в своей рекламе вне зависимости от выгод, которые сулит такой подход.