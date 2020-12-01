Если человек заболел коронавирусом, это не значит, что нужно сразу бежать на КТ (компьютерную томографию), тем более без решения о необходимости процедуры от врача. С таким призывом выступил депутат Госдумы и академик РАН Геннадий Онищенко.
Онищенко попросил россиян не усердствовать с КТ и поберечь себя: радиационное излучение от процедуры вносит достаточно большой "вклад" в общую его динамику для обычного человека.
"Мы сейчас применительно к COVID все хотим, чтобы нам всем сделали КТ. Не надо. КТ — когда врач скажет, тогда и надо делать", — высказался Онищенко.
Также он привёл цифры: из всех радиационных облучений так называемое медицинское находится на втором месте по объему, составляя примерно 15%.
"Сегодня в этих 15% медицинского облучения половина уже КТ. Поэтому не надо увлекаться этим", — резюмировал Онищенко.
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