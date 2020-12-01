Смерть по карману: власти задумались о ценах ритуальных услуг

Находящийся в состоянии "ценового хаоса" рынок ритуальных услуг, возможно, будет наконец-то урегулирован законодательно. С законопроектом, который поможет это сделать, выступил депутат Госдумы Антон Жарков.

По данным, которые Жарков сообщил в интервью для "Парламентской газеты", документ уже внесён в нижнюю палату. В нём прописаны единые требования для всех похоронных служб.

Из наиболее интересных нововведений:

специальный реестр, в котором окажутся неблагонадёжные компании;

ответственность за "сливы" данных об умерших гражданах;

создание диспетчерских центров для приёма заявок на погребение;

уточнение, что кладбища обязаны содержать власти регионов.