Находящийся в состоянии "ценового хаоса" рынок ритуальных услуг, возможно, будет наконец-то урегулирован законодательно. С законопроектом, который поможет это сделать, выступил депутат Госдумы Антон Жарков.
По данным, которые Жарков сообщил в интервью для "Парламентской газеты", документ уже внесён в нижнюю палату. В нём прописаны единые требования для всех похоронных служб.
Из наиболее интересных нововведений:
"Если будут введены требования для участников рынка и повысится контроль за ними, то вырастет конкуренция в отрасли. А это значит, что ритуальные услуги могут подешеветь", — уверен Жарков.
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