Жириновский: тронете Приднестровье - разбомбим и Киев, и Кишинёв

Россия должна предупредить Молдавию и Украину о том, что попытка агрессии против Приднестровья будет ею жёстко пресечена.
Такое предложение внёс Владимир Жириновский, выступая в эфире ТК Россия-1.
"Приднестровье надо защищать. И мы должны предупредить: если хотя бы один солдат Приднестровья будет убит, мы разбомбим и Кишинёв, и Киев", — заявил лидер ЛДПР.
Вообще, стоит отметить, что Владимир Вольфович во время выступления был настроен весьма воинственно.
Так, он потребовал "повернуть в пользу России" царящий в мире "хаос и угрозу мировой войны". Причём, по его словам, сделать это надо быстрее:
"И начать раньше, и завершить победой. Нам нужно второе 9 мая 1945 года", — заключил Владимир Жириновский.
Напомним, тема Приднестровья сейчас активно муссируется с подачи избранного президента Молдавии Майи Санду:
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