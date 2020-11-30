"Ключ ковидного периода": что поможет властям не подвести россиян

На фоне спада экономики, проблем с работой и массового закрытия бизнеса у многих россиян назрел вопрос: сколько ещё придётся жить в режиме экономии? Ответить на этот вопрос не смогли даже в Кремле.

В ходе общения с прессой комментарий дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что на данный момент в Кремле не знают, сколько продлится "режим экономии".

Пандемия, похоже, становится универсальным ответом на все "проблемные" вопросы. Падают доходы — пандемия, растёт безработица — пандемия. Однако коронавирус не может взять и исчезнуть, то есть нужно выстраивать политику в том числе с учётом его последствий.

Какие приоритетные направления поддержки "затянувшего потуже пояса" населения стоит принять властям — и какое "понимание" обрести? Есть ли тот самый "ключ ковидного периода"?

Рассказывает Никита Масленников, экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий. Специально для читателей "Правда. Ру".

Медицина: выбираемся из "ежедневного провала"

"Первое: надо озаботиться здоровьем и безопасностью населения. Естественно, это потребует ещё большего увеличения расходов на здравоохранение, на оплату врачей, на коренную перестройку, радикальное обновления первичного звена медицины, например, тех же районных поликлиник, участковых врачей и так далее. Потому что здесь у нас абсолютно очевидный провал каждый день коронавирусной ситуации", — уверен эксперт.

Далее, комментирует Масленников, необходимо уделить внимание национальной фармацевтике. Лекарства стали дороже — при том, что их не всегда можно найти. Это связано со многими вопросами: от неувязок в таможенной политике до маркировки продуктов, в том числе лекарств.

Сюда же относится вопрос вакцинации: всё ещё неясно, будет ли она бесплатной.

"До сих пор только какие-то намёки, но окончательного чёткого, ясного, однозначного решения нет. А этот вопрос очень важен", — добавляет Масленников.

Социальная поддержка: продолжаем то, что начали

Важны также вопросы поддержки населения: начали, в принципе, правильно, но нужно продолжать. Конечно же, это вопросы помощи детям, безработным, решение вопросов с больничными листами

"И нужно переходить на деле к адресной социальной помощи и поддержке на основе модели социального казначейства, которая будет сдаваться и запускаться в 2021 году. Это принципиальная задача. Она стояла задолго до коронавируса", — дополняет Масленников.

Немного о модели социального казначейства: часто граждане страны даже не в курсе, что им положены какие-то льготы или пособия. Новая модель означает принудительное информирование каждого гражданина о том, на что он может рассчитывать.

"Система позволяет выбрать нужные варианты и отбросить ненужные. Это совершенно другое отношение между государством и человеком", — уточняет Масленников.

Дополнительно: организуем для населения страхование и курсы повышения квалификации

Дополнительно важно создать систему непрерывного регулярного образования для взрослых.

Потому что так трудовой рынок устроен, что раз в пять лет квалификация обесценивается процентов на 80. Либо вы через пять лет уходите в другую сферу, либо повышаете свой уровень, развиваетесь. Эта система должна существовать, уверен эксперт.

"И, конечно, нужно возвращаться к страхованию безработицы. Каким образом это все делать, не допуская дополнительной нагрузки на бизнесы, это, вопрос, конечно, очень такой и тяжелый, но, тем не менее, столь же актуальный", — считает Масленников.

"Ключ ковидного периода": нужно доверие

Эксперт аргументирует: если будет ясная, чётко выверенная политика, в которой найдётся место отчетам властей перед гражданами, то возникнет доверие. А доверие — дополнительные силы экономические роста. Это тоже, кстати, задача, которая и до коронавируса стояла, а сейчас еще более актуальная.

"Чтобы бизнесмены инвестировали, они должны верить в своё собственное государство — с этим большие проблемы. Начинается всё с мелких вещей: власти собрались вводить налог. А вы посоветовались? Бизнес спросили? Президент наконец-то выдал поручение правительству разрабатывать систему консультаций с бизнесом, касающихся вопросов налоговых и различного рода фискальных сборов. Нужна система регулярных, постоянных, ежедневных отношений по поводу принятия решений в области экономической и социальной политики между теми, кто принимает, и теми, кого это касается, то есть бизнеса и населения. Вот эта система худо-бедно начала в ходе коронавируса выстраиваться", — резюмирует эксперт.

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