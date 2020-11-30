На фоне спада экономики, проблем с работой и массового закрытия бизнеса у многих россиян назрел вопрос: сколько ещё придётся жить в режиме экономии? Ответить на этот вопрос не смогли даже в Кремле.
В ходе общения с прессой комментарий дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что на данный момент в Кремле не знают, сколько продлится "режим экономии".
Пандемия, похоже, становится универсальным ответом на все "проблемные" вопросы. Падают доходы — пандемия, растёт безработица — пандемия. Однако коронавирус не может взять и исчезнуть, то есть нужно выстраивать политику в том числе с учётом его последствий.
Какие приоритетные направления поддержки "затянувшего потуже пояса" населения стоит принять властям — и какое "понимание" обрести? Есть ли тот самый "ключ ковидного периода"?
Рассказывает Никита Масленников, экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий. Специально для читателей "Правда. Ру".
"Первое: надо озаботиться здоровьем и безопасностью населения.
Естественно, это потребует ещё большего увеличения расходов на здравоохранение, на оплату врачей, на коренную перестройку, радикальное обновления первичного звена медицины, например, тех же районных поликлиник, участковых врачей и так далее.
Потому что здесь у нас абсолютно очевидный провал каждый день коронавирусной ситуации", — уверен эксперт.
Далее, комментирует Масленников, необходимо уделить внимание национальной фармацевтике. Лекарства стали дороже — при том, что их не всегда можно найти. Это связано со многими вопросами: от неувязок в таможенной политике до маркировки продуктов, в том числе лекарств.
Сюда же относится вопрос вакцинации: всё ещё неясно, будет ли она бесплатной.
"До сих пор только какие-то намёки, но окончательного чёткого, ясного, однозначного решения нет. А этот вопрос очень важен", — добавляет Масленников.
Важны также вопросы поддержки населения: начали, в принципе, правильно, но нужно продолжать. Конечно же, это вопросы помощи детям, безработным, решение вопросов с больничными листами
"И нужно переходить на деле к адресной социальной помощи и поддержке на основе модели социального казначейства, которая будет сдаваться и запускаться в 2021 году. Это принципиальная задача. Она стояла задолго до коронавируса", — дополняет Масленников.
Немного о модели социального казначейства: часто граждане страны даже не в курсе, что им положены какие-то льготы или пособия. Новая модель означает принудительное информирование каждого гражданина о том, на что он может рассчитывать.
"Система позволяет выбрать нужные варианты и отбросить ненужные. Это совершенно другое отношение между государством и человеком", — уточняет Масленников.
Дополнительно важно создать систему непрерывного регулярного образования для взрослых.
Потому что так трудовой рынок устроен, что раз в пять лет квалификация обесценивается процентов на 80. Либо вы через пять лет уходите в другую сферу, либо повышаете свой уровень, развиваетесь. Эта система должна существовать, уверен эксперт.
"И, конечно, нужно возвращаться к страхованию безработицы. Каким образом это все делать, не допуская дополнительной нагрузки на бизнесы, это, вопрос, конечно, очень такой и тяжелый, но, тем не менее, столь же актуальный", — считает Масленников.
Эксперт аргументирует: если будет ясная, чётко выверенная политика, в которой найдётся место отчетам властей перед гражданами, то возникнет доверие. А доверие — дополнительные силы экономические роста. Это тоже, кстати, задача, которая и до коронавируса стояла, а сейчас еще более актуальная.
"Чтобы бизнесмены инвестировали, они должны верить в своё собственное государство — с этим большие проблемы.
Начинается всё с мелких вещей: власти собрались вводить налог. А вы посоветовались? Бизнес спросили?
Президент наконец-то выдал поручение правительству разрабатывать систему консультаций с бизнесом, касающихся вопросов налоговых и различного рода фискальных сборов.
Нужна система регулярных, постоянных, ежедневных отношений по поводу принятия решений в области экономической и социальной политики между теми, кто принимает, и теми, кого это касается, то есть бизнеса и населения.
Вот эта система худо-бедно начала в ходе коронавируса выстраиваться", — резюмирует эксперт.
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