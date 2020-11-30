Поскольку основное бремя поддержки населения в пандемию легло на Минтруд, который с ним прекрасно справляется, то стоит пойти дальше и расширить полномочия ведомства. А заодно и переименовать его в Министерство труда, социальной защиты и семейной политики.
Оригинальную идею предложила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По её мнению, получившаяся структура станет отличным вариантом для комплексной реализации политики, направленной на российские семьи. Более того, станет намного удобнее работать, поскольку сейчас "дела семейные" разделены по разным ведомствам.
"На мой взгляд, в качестве структуры, которая могла бы взять на себя комплексное администрирование вопросов семейной политики, стоит рассмотреть Министерство труда и социальной защиты РФ, которое во главе с Антоном Олеговичем Котяковым достойно отработало все задачи по поддержке граждан, в том числе семей с детьми, в период пандемии", — отметила Матвиенко.
"Валентина Ивановна, если такое решение будет принято, я хочу сказать, что Министерство труда и социальной защиты приложит максимум усилий для качественной реализации этой задачи", — ответил ей Котяков.
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