Дела семейные: Матвиенко придумала новое министерство

Поскольку основное бремя поддержки населения в пандемию легло на Минтруд, который с ним прекрасно справляется, то стоит пойти дальше и расширить полномочия ведомства. А заодно и переименовать его в Министерство труда, социальной защиты и семейной политики.

Оригинальную идею предложила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По её мнению, получившаяся структура станет отличным вариантом для комплексной реализации политики, направленной на российские семьи. Более того, станет намного удобнее работать, поскольку сейчас "дела семейные" разделены по разным ведомствам.