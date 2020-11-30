Выборы 2021 года будут как минимум любопытными с точки зрения разнообразия применяемых технологий. Но пока россияне могут только прикидывать, как будут голосовать они сами.
По этому поводу проект "Выборный" провел опрос, "За какой тип партии Вы бы проголосовали бы или проголосуете в 2021 году?".
Голоса (в интернете) распределились так:
При этом на вопрос, "Победит ли "Единая Россия" на выборах-2021", большая часть читателей (55%) соцсетей высказали точку зрения, что партия "победит с фальсификациями".
Всего 6% полагают, что ЕР "победит честно", зато мнение о том, что она выиграет " благодаря спец-формату голосования", разделяют 15% опрошенных. еще 12% думают, что ЕР "где-то победит честно, где-то нечестно", а 12% выражают надежду, что партия проиграет выборы.
Про то, какими буду эти будущие выборы, говорили и в паблике "Диванный аналитик".
Выборы-2021 будут:
Напомним, 26 ноября в ЭИСИ прошел круглый стол, посвященный малым партиям. По данным телеграм-канала "Пять партий", сегодня именно малые партии мобилизуют новых избирателей, которые до этого не были вовлечены в политику.
Возможно, есть шанс у повесток такого типа, как "малое добро" — решение местных проблем и коммунитаризм, запрос на "национальную гордость", экологический запрос, а запрос на социальную справедливость отрабатывается многими партиями.
Таким образом, непарламентские партии готовы проголосовать 16%, из них либерально-ориентированные (7%), лево-ориентированные (5%), экологические (2%), консервативно-патриотические (2%), делают выводы специалисты ВЦИОМ.
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