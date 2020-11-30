Избиратели РФ устали от фальсификации выборов

Выборы 2021 года будут как минимум любопытными с точки зрения разнообразия применяемых технологий. Но пока россияне могут только прикидывать, как будут голосовать они сами.

По этому поводу проект "Выборный" провел опрос, "За какой тип партии Вы бы проголосовали бы или проголосуете в 2021 году?".

Голоса (в интернете) распределились так:

6% респондентов отдадут свои подписи за консервативную, центристскую партию.

Социал-демократы могут получить примерно 12% голосов.

Около 10% готовы проголосовать за коммунистов,

Еще 10% — за националистов.

Партия "продвинутого поколения" интересует 10% опрошенных.

Либералы получат симпатии 18%,

За патриотов отдадут свои голоса 5%.

Совершенно ожидаемо никто не хочет видеть во власти конфессиональную (религиозную) патрию

Всего 3% могут подписаться за монархистов.

Вариант "ни за какую" выберут 37% опрошенных.

При этом на вопрос, "Победит ли "Единая Россия" на выборах-2021", большая часть читателей (55%) соцсетей высказали точку зрения, что партия "победит с фальсификациями".

Всего 6% полагают, что ЕР "победит честно", зато мнение о том, что она выиграет " благодаря спец-формату голосования", разделяют 15% опрошенных. еще 12% думают, что ЕР "где-то победит честно, где-то нечестно", а 12% выражают надежду, что партия проиграет выборы.

Про то, какими буду эти будущие выборы, говорили и в паблике "Диванный аналитик".

Выборы-2021 будут:

для 6% опрошенных "честными и конкурентными" (много партий, наблюдение, камеры).

Почти половина — 49% — сообщила, что выборы станут "фальсифицированными и неконкурентными",

11% назвали их "конкурентными, но "подшаманенными".

Отдельная группа (6%) считает, что мероприятие будет "честным, но с недостаточной конкурентностью".

То, что их "отменят, выборов не будет", думают 3% респондентов.

17% заявили, что "они будут очень странными",

8% и вовсе не хотят ничего знать про выборы.

Напомним, 26 ноября в ЭИСИ прошел круглый стол, посвященный малым партиям. По данным телеграм-канала "Пять партий", сегодня именно малые партии мобилизуют новых избирателей, которые до этого не были вовлечены в политику.

Возможно, есть шанс у повесток такого типа, как "малое добро" — решение местных проблем и коммунитаризм, запрос на "национальную гордость", экологический запрос, а запрос на социальную справедливость отрабатывается многими партиями.

Таким образом, непарламентские партии готовы проголосовать 16%, из них либерально-ориентированные (7%), лево-ориентированные (5%), экологические (2%), консервативно-патриотические (2%), делают выводы специалисты ВЦИОМ.