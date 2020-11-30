Песков - о заявлении Санду по Приднестровью: "Додон был конструктивнее"

Новые заявления президента Молдавии Майи Санду, касающиеся вывода российских миротворцев из Приднестровья, прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, не стоит делать "резких движений".

Напомним, ранее Санду отметила, что в Приднестровье уже достаточно безопасно, а значит, вместо российских миротворцев можно ввести в регион бригаду гражданских наблюдателей ОБСЕ.

"Россия выполняет очень важные функции, и, безусловно, изменение какого-то статус-кво, который зиждется на духе и букве международного права, конечно, может привести к серьезной дестабилизации. Мы рассчитываем, что это все будет обсуждаться и не будет делаться каких-либо резких движений в этом плане", — рассказал Песков.

Также пресс-секретарь сообщил, что ранее диалог на эту тему вели и с [Игорем] Додоном. Кроме того, он оказался "гораздо более конструктивный в этом плане". И хотелось бы надеяться на конструктивную работу и от нынешних властей страны, резюмировал Песков.