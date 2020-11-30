Мишустин: Запад любит привилегии, надуманные санкции и протекционизм

Для западных стран характерно желание сохранить свою "привилегированность", то есть наличие неких исключительных прав. Однако им стоит понять, что современная многополярность — не лучшая "почва" для подобных желаний.

Рассказывая о привилегиях Запада, премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил: часто они приводят к тому, что проблемы решаются в обход логики и здравого смысла.

Мыслями Мишустин поделился с участниками заседания совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Западные государства стремятся сохранить привилегированное положение, нарушая важнейшие международные принципы через политику экономического давления", — подчеркнул Мишустин.

Наиболее "любимый" инструмент Запада, конечно же, санкции, которые порой вводятся под откровенно надуманными предлогами и нужны, по сути, лишь для защиты "своих" и протекционизма в торговле.