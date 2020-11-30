В очередной раз не смогли договориться эксперты России и ОПЕК. Дело, как пишут журналисты Bloomberg, застопорилось на ограничениях добычи "чёрного золота".
По данным источников Bloomberg, уже с 1 января 2021 года необходимо работать по одному из двух вариантов:
Мнения, как водится, разделились: хотят оставить всё так, как есть, представители России и некоторых других стран, тогда как Арабские Эмираты и Казахстан просят об ограничении на 1,9 млн баррелей.
"Со стороны Абу-Даби было особенно острое недовольство статусом-кво", — цитируют в Bloomberg эксперта, аналитика исследовательской компании Medley Global Advisors Мохаммада Дарвазаха.
Напомним, что ранее эксперты отмечали важность "Зелёного курса", который может негативно повлиять на российский бюджет.
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