ОПЕК и Россия снова не смогли "поделить" нефтедобычу

В очередной раз не смогли договориться эксперты России и ОПЕК. Дело, как пишут журналисты Bloomberg, застопорилось на ограничениях добычи "чёрного золота".

По данным источников Bloomberg, уже с 1 января 2021 года необходимо работать по одному из двух вариантов:

с ограничением добычи примерно на 1,9 млн баррелей в сутки;

с учётом сохранения текущих ограничений.

Мнения, как водится, разделились: хотят оставить всё так, как есть, представители России и некоторых других стран, тогда как Арабские Эмираты и Казахстан просят об ограничении на 1,9 млн баррелей.

"Со стороны Абу-Даби было особенно острое недовольство статусом-кво", — цитируют в Bloomberg эксперта, аналитика исследовательской компании Medley Global Advisors Мохаммада Дарвазаха.

Напомним, что ранее эксперты отмечали важность "Зелёного курса", который может негативно повлиять на российский бюджет.