"Новая инфляция": что придумали в Росстате

Технологии расчёта показателей инфляции стоит сменить, считают чиновники Росстата. И в долгий ящик данный процесс откладывать не будут: по данным РБК, уже готова специальная презентация, в которой объясняется новый механизм расчёта.

Документ подготовил замруководителя организации по цифровой трансформации Григорий Остапенко. Главный момент в нём — помощь "роботов": теперь инфляцию можно будет считать автоматически на основе технологий искусственного интеллекта.

На данный момент, упоминается в документе, представители Росстата вынуждены вручную собирать данные о том, какие продукты сколько стоят. Поэтому "охват" товаров достаточно скромен — около 400 позиций. Автоматика сможет считать инфляцию по 1000 товаров и более, отмечают в Росстате.

Однако есть проблема: нужны более точные фискальные данные. В частности, нужна точная информация о месте покупки, сообщают в Росстате, а ФНС её "обезличивает". Если инновацию одобрят, нужно будет менять некоторые статьи НК РФ, резюмируют эксперты — иначе легально получить данные не выйдет.