Скончавшийся от коронавирусной инфекции бывший президент РАН Владимир Фортов был "учёным от бога".
С таким заявлением выступил депутат Госдумы Евгений Ревенко.
"В первую очередь хочу выразить соболезнования всей российской и мировой науке. Потому что из жизни ушёл учёный от бога. Это, без преувеличения, мировая величина, великий человек", — отметил парламентарий.
Арман Бошян рассказал, что происходит в Армении после потери Карабаха, почему ни оппозиционеры и ни хозяева Пашиняна не хотят устранять его в данный момент. Что он должен сделать ещё?