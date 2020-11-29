На Красной площади 28 ноября состоялось торжественное открытие ледового катка.
Однако мероприятие было испорчено для пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Хостес не узнала представителя Кремля и отказалась пускать его на открытие. Оказалось, что Пескова не было в списках гостей.
"А я что, должен быть в списках? Я — Песков!" — ответил девушке пресс-секретарь главы государства.
Девушка посоветовала Пескову позвонить организаторам, что он и сделал. После этого его пропустили на открытие.
Арман Бошян рассказал, что происходит в Армении после потери Карабаха, почему ни оппозиционеры и ни хозяева Пашиняна не хотят устранять его в данный момент. Что он должен сделать ещё?