Пескова не хотели пускать на открытие катка в ГУМе

На Красной площади 28 ноября состоялось торжественное открытие ледового катка.

Однако мероприятие было испорчено для пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Хостес не узнала представителя Кремля и отказалась пускать его на открытие. Оказалось, что Пескова не было в списках гостей.

"А я что, должен быть в списках? Я — Песков!" — ответил девушке пресс-секретарь главы государства.

Девушка посоветовала Пескову позвонить организаторам, что он и сделал. После этого его пропустили на открытие.