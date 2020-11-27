Почему власти не стали делать 31 декабря выходным?

Печальные новости для любителей праздников: законопроект, согласно которому 31 декабря могло бы навсегда стать выходным, так и не прошёл "селекцию" депутатов.

Идею предложили и оформили в виде законопроекта депутаты от ЛДПР. Суть была простой: если 31 декабря выпадает на рабочий день, достаточно просто перенести один выходной на него и таким образом дать россиянам лучше подготовиться к празднованию Нового года.

Почему власти настолько не хотят делать 31 число "вечно выходным"? Идея ЛДПР ведь вполне логична. Корреспонденты "Правды. Ру" спросили об этом Анатолия Гагарина, генерального директора Института системных политических исследований и гуманитарных проектов.

Не хватило поддержки: нужен глас народа

"Видимо, идея не была проработана должным образом, не были показаны плюсы, достоинства. В последнее время власти очень настороженно относятся к увеличению числа выходных в связи с тем, что было много критики по поводу двухнедельных празднований Нового года. Я думаю, что негатив, который был связан с обсуждением этих праздников, повлиял и на эту инициативу", — рассказывает Гагарин.

Эксперт считает, что инициаторам не хватило как аргументов, так и сторонников. В подобных случаях важна большая "волна поддержки" от населения: если власти увидят, что люди "за", то могут поддержать инициативу.

По сути 31 декабря уже никто не работает. Люди приходят отметиться, закончить какие-то дела, что-то забрать с работы. Всё это настраивает на праздничный лад, рассказывает эксперт.

"Я думаю, что выходной 31 декабря не был бы большой потерей для экономики, а помог бы людям спокойно отметить Новый год. Это семейный праздник, к 31 декабря все корпоративы уже проходят. Нужно дать людям возможность семейно отметить этот прекрасный праздник. Спокойно настроиться, провести его", — резюмирует Гагарин.

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