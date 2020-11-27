Эксперт - о "лекарствах для своих": перебор и "звоночек" для ведомств

Интересная рекомендация от властей поступила в аптеки Республики Татарстан. По данным пресс-службы руководства РТ, аптекам стоит внимательнее проверять, кому они продают лекарства.

Рекомендация властей заключается в следующем: необходимо перед продажей проверить рецепт покупателя и убедиться, что он проживает в РТ. Особенно такая мера актуальна для аптек, расположенных около границы региона.

Имеют ли власти регионов право давать подобные "рекомендации"? Насколько они обоснованы? Комментарием поделился Константин Затулин, первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Только на "Правде. Ру".

Грубое нарушение - или забота о населении?

Эксперт отметил: нужно тщательно разобраться в ситуации, с "наскока" дать комментарий сложно. Но если речь идёт о том, чтобы не отпускать лекарства по рецептам, если этот человек не проживает в Татарстане, то это, безусловно, грубое нарушение всех действующих норм и правил.

"Это звонок для Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора с тем, чтобы немедленно разобрались в обеспеченности как самого Татарстана, так и сопредельных регионов необходимыми лекарствами", — рассказывает Затулин.

Перебои с поставками и наличием лекарств есть, признаёт эксперт. Затулин далёк от системы здравоохранения, но даже к нему обращаются люди с просьбами доставить те или иные лекарства, которых нет, например, в Крыму.

Даже если это просто рекомендация — власти перегнули палку, считает Затулин.

"Я считаю, что это ровно такой же перебор, как и весеннее "отгораживание" регионов друг от друга, прекращение коммуникационных связей и всего остального под предлогом того, что надо ограничить доступ, чтобы не заразиться и так далее. Ограничить доступ надо на границах Российской Федерации. Причем с вычетом тех соседних территорией, которые иначе, кроме как во взаимодействии с Россией, выжить не могут. Донецкая, Луганская народные республики, Абхазия, Южная Осетия и, вполне возможно, Приднестровье", — резюмирует Затулин.

﻿Только для сайта "Правда. Ру".