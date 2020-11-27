Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Экс-жена Джигарханяна уверена, что на его похороны пришли "не те люди"
Роспотребнадзор продлит ограничения для школ и детсадов до 2022 года
В Академии наук нашли тайник с оружием и боеприпасами
Педиатр объяснил, почему не стоит отменять новогодние ёлки для детей
Боня рассказала о расставании с ирландским миллиардером
ФИФА опубликовала "корзины" отборочного турнира ЧМ-2022
"Человек всю жизнь обманывает": эксперт - о втором сроке Зеленского
В Госдуме поражены пенсионной безысходностью российских пенсионеров
На Урале девочка смертельно пострадала из-за врачей

Путин на связи: чего ждать от конференции президента

Политика

Стали известны детальные подробности грядущей пресс-конференции Владимира Путина. Помимо точной даты — 17 декабря — пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил также несколько спорных моментов.

Путин на связи: чего ждать от конференции президента

Задать вопрос смогут и граждане

Конференцию действительно дополнят элементами "прямой линии", как и сообщалось ранее. Задать вопрос, как и в прошлом году, смогут все желающие.

"В этом году мероприятие будет дополнено элементами прямой линии", — подтвердил Песков.

В обработке вопросов поможет ОНФ

Представители ОНФ, отметил Песков, займутся именно вопросами от граждан. Мероприятие ожидается насыщенное, так что помощь волонтёров будет кстати.

"Волонтёры Общероссийского народного фронта (ОНФ), как и обещал президент, будут обрабатывать массив вопросов, которые граждане захотят прислать президенту посредством приложения "Москва-Путину", как это обычно бывает", — рассказ Песков.

Точная длительность неизвестна, но короткой конференция не будет

Поскольку в мероприятие включат и "прямую линию", и традиционный формат общения с журналистами, и "точку" в Центре международной торговли, стоит ждать очередного рекорда по продолжительности. Ранее, напомним, рекорд составил 4 часа 40 минут — он был "поставлен" в 2008 году.

Путина и желающих задать вопрос "разделят"

Песков уточнил, что российский лидер планирует работать на конференции из своей резиденции в Ново-Огарёво. Представители СМИ, как пока известно, точно будут в зале Центра международной торговли, и, возможно, ещё в нескольких точках.

Автор: Константин Шапров
Последние материалы
Боня рассказала о расставании с ирландским миллиардером
"Человек всю жизнь обманывает": эксперт - о втором сроке Зеленского
В Госдуме поражены пенсионной безысходностью российских пенсионеров
На Урале девочка смертельно пострадала из-за врачей
Радуга снова стала причиной доноса
В "Спартаке" отреагировали на информацию об уходе Газизова
Собчак отдаёт сына в английскую школу
В Кузбассе ребёнок на тюбинге катился с горки и упал в глубокий колодец
Россиянам хватит 50 тысяч рублей пенсии для комфортной жизни в старости
Определились номера российских лыжников на спринт в Руке
Популярное
Новости Украины
Украина узаконивает геноцид. Запад согласен

Валерий Коровин рассказал о новом украинском законопроекте, который фактически узаконивает геноцид. России снова придётся освобождать Украину от фашистов?

Украина узаконивает геноцид. Запад согласен
Зачем на самом деле эсминец США входил в территориальные воды РФ
Экспертное мнение
Зачем на самом деле эсминец США входил в территориальные воды РФ
Биатлон
Акимова и Халили не смогли выиграть спринт на Кубке России по биатлону
Российский шоу-бизнес
Сергей Жорин объяснил, почему жена Ефремова подала на развод
Василий Амирджанов Радуга снова стала причиной доноса Василий Амирджанов Михаил Закурдаев "Огоньки" гаснут во тьме. Спасет ли их молодежь? Михаил Закурдаев Любовь Степушова Эксперт рассказал о влиянии армянского лобби на правительство Франции Любовь Степушова
Комментарии
Украина узаконивает геноцид. Запад согласен
Шура испугал поклонников своим внешним видом
Еще пять лет и... Россия покидает МКС?
Правозащитники просят у Запада защиты 
Пашинян пользуется психологическим состоянием армян
Латвия попросила Россию быть внимательней к ее проблемам
Почему экономику Украины хоронят седьмой год, а она жива
Зачем эсминец "Джон Маккейн" прорывал границу России?
"Огоньки" гаснут во тьме. Спасет ли их молодежь?
Правозащитники просят у Запада защиты 
Украина узаконивает геноцид. Запад согласен
В России испытали новейшую гиперзвуковую ракету "Циркон"
Эксперт рассказал о влиянии армянского лобби на правительство Франции
Украина узаконивает геноцид. Запад согласен
Украина узаконивает геноцид. Запад согласен
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Правозащитники просят у Запада защиты 
Еще пять лет и... Россия покидает МКС?
Украина узаконивает геноцид. Запад согласен
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников