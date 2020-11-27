Путин на связи: чего ждать от конференции президента

Стали известны детальные подробности грядущей пресс-конференции Владимира Путина. Помимо точной даты — 17 декабря — пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил также несколько спорных моментов.

Задать вопрос смогут и граждане

Конференцию действительно дополнят элементами "прямой линии", как и сообщалось ранее. Задать вопрос, как и в прошлом году, смогут все желающие.

"В этом году мероприятие будет дополнено элементами прямой линии", — подтвердил Песков.

В обработке вопросов поможет ОНФ

Представители ОНФ, отметил Песков, займутся именно вопросами от граждан. Мероприятие ожидается насыщенное, так что помощь волонтёров будет кстати.

"Волонтёры Общероссийского народного фронта (ОНФ), как и обещал президент, будут обрабатывать массив вопросов, которые граждане захотят прислать президенту посредством приложения "Москва-Путину", как это обычно бывает", — рассказ Песков.

Точная длительность неизвестна, но короткой конференция не будет

Поскольку в мероприятие включат и "прямую линию", и традиционный формат общения с журналистами, и "точку" в Центре международной торговли, стоит ждать очередного рекорда по продолжительности. Ранее, напомним, рекорд составил 4 часа 40 минут — он был "поставлен" в 2008 году.

Путина и желающих задать вопрос "разделят"

Песков уточнил, что российский лидер планирует работать на конференции из своей резиденции в Ново-Огарёво. Представители СМИ, как пока известно, точно будут в зале Центра международной торговли, и, возможно, ещё в нескольких точках.