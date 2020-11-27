"Приключения" ЛДПР в Хабаровске: разъясняет эксперт

Депутаты гордумы Хабаровска, которые в понедельник, 23 ноября, объявили о выходе из ЛДПР и фракции партии в городском парламенте, передумали. И объявили о возвращении в партию и фракцию.

Кто куда уходил, зачем возвращался и насколько ситуация странная (или наоборот, вполне обычная) — рассказывает для читателей "Правды. Ру" Сергей Каргинов, депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, член партии ЛДПР.

"Ничего сверхъестественного не произошло"

"Произошло определённое недоразумение. Информационный выброс (мол, люди вышли из партии) не был санкционирован ни председателем Городской Думы, ни теми людьми, о ком шла речь", — начинает рассказ Каргинов.

Разногласия, отмечает депутат, были. Но они не были серьёзными — просто разошлись мнения по рабочим вопросам, по голосованию, и так далее. И они уже сняты.

"Все недоразумения, все разногласия между председателем Думы, между депутатами и действующим губернатором Дегтярёвым Михаилом Владимировичем — сняты. Сегодня об этом председатель Думы ещё раз объявил, рассказал Владимиру Вольфовичу Жириновскому", — уточняет Каргинов.

Ситуация сойдёт на нет. Но в чём её причина?

Конечно, отмечает эксперт, существует определённое напряжение в работе между депутатским корпусом и главой города, оно тоже сказалось. Есть давление определенных чиновников на депутатский корпус в рамках того, чтобы проголосовали так, как нужно администрации.

Поэтому вся эта ситуация постепенно сойдёт на нет. Эксперт подчёркивает: именно информационная ситуация. И всё пойдет в текущем рабочем режиме.

"Выборы были тяжёлые и, может быть, не все кандидаты в депутаты имеют достаточно высокий профессионализм в этом плане.Потому что председатель Городской Думы, допустим, не был даже депутатом в своё время. Он стал депутатом в первый раз, получил должность первый раз. Где-то не хватает гибкости в решении вопросов, где-то не хватает терпения. Но, самое главное: все вопросы должны решаться, чтобы сохранилась наша государственность", — уверен Каргинов.

Также эксперт уверен: ряд чиновников пытается оказать давление на некоторых депутатов для принятия решений, которые необходимы именно им. Может быть, где-то депутаты недопонимают сути принимаемых решений. Эти разногласия существовали, существуют, но это обычные рабочие моменты, которые необходимо регулировать, решать и двигаться дальше.

"Владимир Вольфович, можно сказать, дал определённый политический урок, основываясь на своём опыте. Михаил Викторович с благодарностью воспринял информацию, которую дал Жириновский", — подводит промежуточный итог эксперт.

Какова обстановка в Хабаровске

"Обстановка в [городе] спокойная. Такого количества людей, которое выходило после ареста Сергея Ивановича Фургала, естественно, уже нет. Человек, может быть, 100, где-то 50, где-то 20. Причём это одни и те же люди. И, к огромному сожалению, есть достаточно подтвержденная информация, что эти люди выполняют некий функционал именно за деньги", — комментирует ситуацию в городе Каргинов.

Понятно, что Дегтярёву тяжело с точки зрения новой территории, набора команды. Но он, по мнению эксперта, с ситуацией справляется.

"Михаил Владимирович действительно имеет неплохой авторитет и в правительстве. Вы видите, что очень редко кого из вновь назначенных, даже исполняющих обязанности губернатора принимает и премьер-министр, и министры. Пришла большая федеральная помощь в Хабаровский край. Но, к сожалению, там есть проблемы управленческого характера, которые из Москвы не решить", — напоминает Каргинов.

"Нам надо научиться коммуницировать"

Жители, рассказывает Каргинов, не раз говорили, что очень обижены на Москву. На них не обращают внимания, жить сложно.

Депутат приводит в пример ситуацию, случившуюся в Омской области. Как известно, многих студентов и школьников перевели на удалённое обучение. У одного студента не было возможности дома получить доступ к видеоконференциям, которые проводит его ВУЗ. Единственное место, где "ловил" сигнал — восьмиметровая берёза.

"И он был вынужден залезать на берёзу, ловить интернет. Ему удалось очень быстро выложить в TikTok эту информацию. Я её прочитал, через 30 секунд отправил смс губернатору Омской области, а через 20 секунд он мне ответил, что он дал команду чиновникам разобраться и помочь данному человеку в решении проблем. Минута. Нам надо научиться коммуницировать", — уверен Каргинов.

Порой подобные проблемы длятся десятилетиями — кто услышит людей? Мы не умеем рассказывать, доказывать и объяснять свои проблемы, свои невозможности решения этих вопросов. В этом беда. Русский человек, к сожалению, замкнут иногда. Вот закричали. Громко закричали. Случись какая-то беда — не каждый расскажет. Пока гром не грянет…

"Да. Власть делает ошибки. Но для этого и нужны политические партии, которые бы эти ошибки исправляли. По тому же Омску сигнал губернатору откуда пришёл? Со стороны оппозиции. То же самое и в Хабаровске, то же самое во Владимирской области, то же самое было в Приморском крае. То же самое в Хакасии и так далее. Сегодня ситуация накалилась, властям пора прислушаться к тем сигналам, к тем взглядам, к тем предложениям, которые дают оппозиционные партии. Пока этого не происходит", — резюмирует Каргинов.

С Дальним Востоком "просто" быть не может

"Жители обижены, "нас не видят, не слышат, а у нас всё плохо". Здесь я полностью согласен. Потому что когда чиновники докладывают, что там реализуют крупные масштабные экономические проекты, от этих экономических проектов людям ни тепло, ни холодно. Социальная сфера совершенно не развивается, доходы людей не растут. Куда уходят деньги? Хватит декларацией заниматься, делайте просто нормальную человеческую жизнь", — подводит итог Каргинов.

﻿Специально для "Правды. Ру".