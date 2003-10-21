Площадь перед посольством РФ в Праге переименуют в честь Немцова

Пражские власти хотят переименовать площадь Pod kaštany, возле которой находится российское посольство. Глава города Зденек Гржиб рассказал, что площадь будет названа в честь российского политика Бориса Немцова.

"Хотим успеть провести церемониал торжественного открытия доски с новым названием в годовщину убийства Бориса Немцова, идеально было бы это сделать вместе с дочерью Немцова", - заявил Гржиб.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что место Владимира Путина на посту преемника Бориса Ельцина мог занять Борис Немцов.

Бывший президент России Борис Ельцин в своем первом большом интервью после отставки рассказал газете "Московские новости", что Владимир Путин не хотел становиться его преемником. По словам Ельцина, он говорил с Путиным на эту тему дважды. Сначала Путин отказался баллотироваться в президенты, но спустя две недели передумал.

Как сообщил Ельцин, выбор кандидатуры Путина был его личным решением, принятым вопреки мнению многих членов президентской администрации. Изучив Путина, в частности, познакомившись с его работой у петербургского мэра Анатолия Собчака, Ельцин пришел к выводу, что перед ним "человек не просто умный и грамотный, но выдержанный и порядочный".

Говоря о качествах Путина, отличающих его от других политиков того же поколения, российский экс-президент заявил: "Он не максималист. Это главное отличие". В числе других возможных претендентов на свое кресло Ельцин рассматривал Бориса Немцова и Анатолия Чубайса. Что касается бывшего премьер-министра Сергея Степашина, то его назначение на пост главы правительства Ельцин считает ошибкой.

"Его качеств было недостаточно, чтобы работать премьером, а потом стать президентом", - заявил первый президент России. В интервью "Московским новостям" Ельцин также ответил на вопрос о политиках, которые смогут бороться за пост президента в 2008 году. Ельцин заявил, что знает реальных претендентов, но отказался назвать имена. По словам первого президента России, он в целом поддерживает действия Путина - принципиальных разногласий между ними не было и нет. Публично Ельцин отказывается комментировать решения Путина, но на личных встречах с ним высказывает отдельные возражения.