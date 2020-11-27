Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны несут ответственность за организацию беспорядков в Белоруссии и оказание финансовой поддержки активистам оппозиции, одновременно выдвигая ультиматумы как Минску, так и Москве.
Глава российского МИД обвинил Запад в том, что он ведет "игру без правил".
Заявление Лаврова прозвучало в ходе его визита в белорусскую столицу. дипломат-ветеран
" Россия и Белоруссия находятся под давлением, чтобы изменить нашу линию и ограничить развитие наших стран", — сказал Лавров, призывая западные правительства прекратить использовать "грязные методы так называемых цветных революций".
Министр добавил, что заявления об иностранном вмешательстве в дела Белоруссии подкреплены "фактами"."
Однако, по его словам, несмотря на сложную политическую ситуацию, Москва надеется, что жизнь в Минске, "одном из самых мирных городов на постсоветском пространстве", скоро вернется в нормальное русло."
"Конечно, мы обеспокоены нынешней ситуацией в Беларуси и надеемся, что она вскоре окончательно нормализуется, — сказал он. — Мы осуждаем попытки вмешательства во внутренние дела Беларуси и попытки извне подстрекать к конфронтационной деятельности."
По словам Лаврова, Соединенные Штаты продолжают эгоистично продвигать свои интересы на международной арене, пытаясь сохранить гегемонию и навязать концепцию "основанного на их правилах" мирового порядка, в отличие от основанного на международном праве.
При этом Лавров считает, что Минск способен справиться со своими собственными проблемами "без навязчивых предложений о непрошеном посредничестве"."
"Беларусь — наш союзник, стратегический партнер. Белорусы — наш братский народ. И мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы ситуация в Республике Беларусь была спокойной и стабильной", — сказал Лавров.
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