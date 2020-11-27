Лавров: Запад в Белоруссии ведёт игру без правил

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны несут ответственность за организацию беспорядков в Белоруссии и оказание финансовой поддержки активистам оппозиции, одновременно выдвигая ультиматумы как Минску, так и Москве.

Глава российского МИД обвинил Запад в том, что он ведет "игру без правил".

Заявление Лаврова прозвучало в ходе его визита в белорусскую столицу. дипломат-ветеран

" Россия и Белоруссия находятся под давлением, чтобы изменить нашу линию и ограничить развитие наших стран", — сказал Лавров, призывая западные правительства прекратить использовать "грязные методы так называемых цветных революций".

Министр добавил, что заявления об иностранном вмешательстве в дела Белоруссии подкреплены "фактами"."

Однако, по его словам, несмотря на сложную политическую ситуацию, Москва надеется, что жизнь в Минске, "одном из самых мирных городов на постсоветском пространстве", скоро вернется в нормальное русло."

"Конечно, мы обеспокоены нынешней ситуацией в Беларуси и надеемся, что она вскоре окончательно нормализуется, — сказал он. — Мы осуждаем попытки вмешательства во внутренние дела Беларуси и попытки извне подстрекать к конфронтационной деятельности."

По словам Лаврова, Соединенные Штаты продолжают эгоистично продвигать свои интересы на международной арене, пытаясь сохранить гегемонию и навязать концепцию "основанного на их правилах" мирового порядка, в отличие от основанного на международном праве.

При этом Лавров считает, что Минск способен справиться со своими собственными проблемами "без навязчивых предложений о непрошеном посредничестве"."