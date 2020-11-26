Госдума определилась с судьбой 31 декабря

Печальные новости для любителей праздников: законопроект, согласно которому 31 декабря могло бы навсегда стать выходным, так и не прошёл "селекцию" депутатов.

Идею предложили и оформили в виде законопроекта депутаты от ЛДПР. Суть была простой: если 31 декабря выпадает на рабочий день, достаточно просто перенести один выходной на него и таким образом дать россиянам лучше подготовиться к празднованию Нового года.

Идея была хороша ещё и тем, что сохраняла соотношение рабочих и праздничных дней, а не просто "встраивала" в календарь новый выходной.

"Предлагаемый перенос выходного дня на 31 декабря позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами", — отмечали авторы законопроекта.

Проект внесли в Госдуму ещё в конце ноября 2019 года, однако он "забуксовал": веское "нет" сказали в том числе эксперты профильного комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Напомним: в 2021 году 31 декабря всё-таки будет выходным. Видимо, в качестве исключения...