Путин: школы и больницы переведём на "Аврору"

Для российских школ и больниц у властей, как оказалось, подготовлен "сюрприз". Уже с 2022 года на гаджеты учреждений установят российскую операционную систему "Аврора".

Об "Авроре" известно следующее: это специальная система на базе платформы Sailfish, которую создали ранее трудившиеся в Nokia эксперты. Работает она на мобильных гаджетах, в том числе на планшетах.

"ОС Аврора (ранее Sailfish Mobile OS RUS) — это доверенная операционная система для мобильных устройств (смартфонов и планшетов). Она основана на платформе Sailfish OS и предназначена для корпоративных пользователей и государственных корпораций", — пишут на популярном ресурсе habr. com.

Отвечать за внедрение поручили "Ростелекому". Работы по "Авроре" — часто большого плана действия по "переводу" учреждений и компаний сначала на российский софт, а потом и на российское оборудование.

Напомним, планы у властей намечались грандиозные: отказ от зарубежного ПО был намечен на 2021 год, переход на "железо" отечественных производителей — на 2022 год. Однако теперь сроки сдвинулись на 2024 и 2025 годы, соответственно.