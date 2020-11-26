Лекарства "только для своих": новая рекомендация властей Татарии

Интересная рекомендация поступила в аптеки Республики Татарстан от властей. По данным пресс-службы руководства РТ, аптекам стоит внимательнее проверять, кому они продают лекарства.

Рекомендация властей заключается в следующем: необходимо перед продажей проверить рецепт покупателя и убедиться, что он проживает в РТ. Особенно такая мера актуальна для аптек, расположенных около границы региона.

"У нас есть приграничные районы республики, где аптекам рекомендовано проверять рецепты и понимать, что препарат уходит жителю республики, который живёт на этой территории", — высказалась на брифинге руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.

Мера, конечно же, чисто рекомендательная и направлена на то, чтобы защитить аптеки от дефицита важных лекарств, а также урегулировать рынок внутри республики. В целом резерв препаратов есть и беспокоиться не о чем, уверили с пресс-службе.