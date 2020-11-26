Саратовским медикам разрешат не платить за транспорт и детские сады

Саратовские медики, а также водители скорой помощи и медперсонал получат специальные льготы от Госдумы. В числе нововведений — бесплатный проезд в общественном транспорте и бесплатные муниципальные детские сады.

По данным, поступившим с заседания Госдумы, инициатива была выдвинула мэром города Михаилом Исаевым и поддержана депутатами. Уточняется, что мера поддержки коснётся:

водителей скорой помощи;

врачей;

младшего и среднего медицинского персонала;

детей всех вышеуказанных категорий.

В бюджете на указанные цели нашлось около 15 млн рублей, деньги выделят из расчёта на один год. Если итоговый вариант проекта примут, льготы будут доступны уже с первого января.