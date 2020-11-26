Саратовские медики, а также водители скорой помощи и медперсонал получат специальные льготы от Госдумы. В числе нововведений — бесплатный проезд в общественном транспорте и бесплатные муниципальные детские сады.
По данным, поступившим с заседания Госдумы, инициатива была выдвинула мэром города Михаилом Исаевым и поддержана депутатами. Уточняется, что мера поддержки коснётся:
В бюджете на указанные цели нашлось около 15 млн рублей, деньги выделят из расчёта на один год. Если итоговый вариант проекта примут, льготы будут доступны уже с первого января.
"Больше шести тысяч медиков Саратовской области лечат и спасают больных коронавирусом. Для врачей, медсестер, санитаров, фельдшеров скорой помощи, ординаторов — это выполнение профессиональных обязанностей.
Но в сегодняшней ситуации ваша работа — сродни подвигу. Помимо знаний, опыта, хорошей подготовки здесь необходимо человеческое мужество. Именно за мужество, самоотверженность вам благодарен Президент, все мы, наше общество", — ранее поблагодарил врачей губернатор Валерий Радаев. Данные приводят на сайте saratov. gov. ru.
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