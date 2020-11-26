В Иране заинтересовались "Спутником V"

Представители Ирана плотно работают с Москвой в рамках оценки вакцины "Спутник V", в данный момент ведётся работа по оценке и проверке документов.

Данные приводит официальный представитель минздрава Ирана Сима Садат Лари: по её словам, представители Ирана уже сотрудничают с одним из производителей вакцины.

"Специалисты и чиновники нашей страны к настоящему моменту провели переговоры и сотрудничают с российским производителем вакцины, в настоящий момент идёт рассмотрение документов", — отметила она для "РИА Новости".

Также, по данным чиновника, вскоре ожидается приглашение от российской стороны: визит необходим для более продуктивной работы.

Напомним, что интерес к российской вакцине в Иране проявил ещё в сентябре, когда посол страны Казем Джалали рассказал о готовности поработать с Москвой в рамках совместного производства новинки.