Новый способ узнать результаты теста на коронавирус скоро будет доступен всем россиянам. Объединённая команда экспертов Минцифры и Роспотребнадзора работает над загрузкой данных тестов на портал "Госуслуги".
Уточняется, что жители страны смогут увидеть результаты как в своём личном кабинете (зайдя, например, с компьютера), так и с телефона — будет доработано приложение "Госуслуги. Стопкоронавирус". Более того — на телефон можно будет получить специальный QR-код, в котором будут "зашиты" результаты теста.
Уже известна примерная скорость проверки: результаты пользователь увидит в течение часа после того, как их предоставят врачи.
"Запуск нового сервиса позволит решить сразу несколько задач.
Прежде всего, он станет доверенным инструментом хранения справок о COVID-19 для предъявления с помощью мобильного приложения по месту требования.
Во-вторых, снизит долю поддельных справок с результатами тестов, сократит время получения результата исследования, а также избавит от необходимости направлять справку в Роспотребнадзор после возвращения из-за рубежа", — поделился подробностями замглавы Минцифры Олег Качанов.
Находясь под следствием, Михаил Ефремов совершил поступок, который не оценят заключённые.