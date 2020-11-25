Результаты теста на коронавирус можно будет узнать на "Госуслугах"

Новый способ узнать результаты теста на коронавирус скоро будет доступен всем россиянам. Объединённая команда экспертов Минцифры и Роспотребнадзора работает над загрузкой данных тестов на портал "Госуслуги".

Уточняется, что жители страны смогут увидеть результаты как в своём личном кабинете (зайдя, например, с компьютера), так и с телефона — будет доработано приложение "Госуслуги. Стопкоронавирус". Более того — на телефон можно будет получить специальный QR-код, в котором будут "зашиты" результаты теста.

Уже известна примерная скорость проверки: результаты пользователь увидит в течение часа после того, как их предоставят врачи.