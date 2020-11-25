Песков: в Польше закрывают глаза на выводы о катынской трагедии

Стала известна реакция официального Кремля на резкое заявление польских дипломатов о Катынской трагедии. Ранее представители Польши снова обвинили Россию в "искажении фактов" о печально известном расстреле.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ему очень жаль, что польская сторона старается "закрыть глаза" на выводы об инциденте и всегда видит негатив.

"К сожалению, зачастую польская сторона просто закрывает глаза на то, что имело место в нашей общей истории, и склонна к тому, чтобы априори враждебно относиться и отрицать реальность. В этой связи можно только высказать сожаление", — уверен Песков.

Песков подчеркнул: о "переоценках" или о чём-то подобном речи не идёт, так что и смысла в подобных дискуссиях нет, равно как и поводов к ним.

Напомним, что в ходе Катынского расстрела погибли около 4,5 тысяч польских офицеров, которых ранее интернировали в процессе кампании 1939 года.