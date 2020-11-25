Ситуация на данный момент такова: за период пандемии в стране стало на 1,2 млн безработных больше, также выросли пособия, что увеличило нагрузку на бюджет. Искать деньги власти решили в карманах россиян: депутаты "Единой России" предложили вернуть систему "страхования занятости".
Страхование занятости работало с 1991 по 2001 год, суть его была проста: устанавливался размер взноса, который с каждой зарплаты отчислялся в специальный фонд (ранее назывался ГФЗН — Государственный фонд занятости населения). Таким образом, с зарплат отчисляли примерно 1-2%.
Возможно, данный способ действительно позволит решить задачу. Но почему нужно говорить о нём именно сейчас, когда с работой у россиян огромные проблемы, равно как и с деньгами? По сути, такие разговоры лишь злят людей.
Рассказывает член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин. Специально для сайта "Правда. Ру".
"Начнём с того, что затраты на пособия по безработице в России фактически отсутствуют.
В экономически развитых странах, к которым мы теоретически относимся, затраты на выплаты безработным составляют порядка 1% ВВП, то есть применительно к России это была бы сумма более триллиона рублей. В России это примерно 70 миллиардов", — рассказывает Шеин.
Также есть и другие моменты, например, на сегодняшний день пособие выплачивается всего шесть месяцев, минимальный размер пособий составляет 1,5 тысячи рублей в месяц минус подоходный налог. Это просто крохи, уверен эксперт.
"На самом деле я думаю, что тема страхования весьма спорная. Дело в том, что страхование будет идти по понятным лекалам фактически за счёт Фонда оплаты труда. И работодатели, и капитал будут понимать истории именно подобным образом, исходя из того, как у них эта дискуссия выглядит", — продолжает Шеин.
Более того, вполне возможно, что идея даже теоретически не обсуждается никем, включая Медведева, потому что именно в бытность Медведева главой кабинета мы имели снижение страховых выплат по пенсионным, в том числе, отчислениям, отмечает эксперт.
Простой пример: страховые выплаты в пользу Пенсионного фонда снизили с 26% до 22%, что привело к искусственному дефициту. Далее власти заявили, что "денег нет", и подняли пенсионный возраст.
"Сделано это было Дмитрием Анатольевичем, и очень странно ожидать, что Дмитрий Анатольевич начнёт делать наоборот. Очевидно, не будет.
Я полагаю, что это всё из той же самой сферы "рассуждений", как, например, мысли по поводу перехода на 35-часовую неделю от кабинета министров.
Близко ничего подобного делать они не собираются, но это некий элемент маниловщины: "А давайте через этот пруд перекинем мост".
Разговоры будут идти годами и десятилетиями без какого-то движения в этом направлении", — резюмирует Шеин.
Только на сайте "Правда. Ру".
Находясь под следствием, Михаил Ефремов совершил поступок, который не оценят заключённые.