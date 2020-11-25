Эксперт о новом "страховании занятости": "Элемент маниловщины"

Ситуация на данный момент такова: за период пандемии в стране стало на 1,2 млн безработных больше, также выросли пособия, что увеличило нагрузку на бюджет. Искать деньги власти решили в карманах россиян: депутаты "Единой России" предложили вернуть систему "страхования занятости".

Страхование занятости работало с 1991 по 2001 год, суть его была проста: устанавливался размер взноса, который с каждой зарплаты отчислялся в специальный фонд (ранее назывался ГФЗН — Государственный фонд занятости населения). Таким образом, с зарплат отчисляли примерно 1-2%.

Возможно, данный способ действительно позволит решить задачу. Но почему нужно говорить о нём именно сейчас, когда с работой у россиян огромные проблемы, равно как и с деньгами? По сути, такие разговоры лишь злят людей.

Рассказывает член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин. Специально для сайта "Правда. Ру".

Сколько власти тратят на безработных

"Начнём с того, что затраты на пособия по безработице в России фактически отсутствуют. В экономически развитых странах, к которым мы теоретически относимся, затраты на выплаты безработным составляют порядка 1% ВВП, то есть применительно к России это была бы сумма более триллиона рублей. В России это примерно 70 миллиардов", — рассказывает Шеин.

Также есть и другие моменты, например, на сегодняшний день пособие выплачивается всего шесть месяцев, минимальный размер пособий составляет 1,5 тысячи рублей в месяц минус подоходный налог. Это просто крохи, уверен эксперт.

Насколько логична идея "страхования занятости"

"На самом деле я думаю, что тема страхования весьма спорная. Дело в том, что страхование будет идти по понятным лекалам фактически за счёт Фонда оплаты труда. И работодатели, и капитал будут понимать истории именно подобным образом, исходя из того, как у них эта дискуссия выглядит", — продолжает Шеин.

Более того, вполне возможно, что идея даже теоретически не обсуждается никем, включая Медведева, потому что именно в бытность Медведева главой кабинета мы имели снижение страховых выплат по пенсионным, в том числе, отчислениям, отмечает эксперт.

Простой пример: страховые выплаты в пользу Пенсионного фонда снизили с 26% до 22%, что привело к искусственному дефициту. Далее власти заявили, что "денег нет", и подняли пенсионный возраст.

"Сделано это было Дмитрием Анатольевичем, и очень странно ожидать, что Дмитрий Анатольевич начнёт делать наоборот. Очевидно, не будет. Я полагаю, что это всё из той же самой сферы "рассуждений", как, например, мысли по поводу перехода на 35-часовую неделю от кабинета министров. Близко ничего подобного делать они не собираются, но это некий элемент маниловщины: "А давайте через этот пруд перекинем мост". Разговоры будут идти годами и десятилетиями без какого-то движения в этом направлении", — резюмирует Шеин.

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