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"Перекосы" уйдут, спрос останется: эксперт - о российском газе для КНР

Политика

Амбициозные планы Кремля по "развороту" поставок газа на восток, придуманные после "разрыва" с Западом из-за Крыма и санкций, уже в первый год воплощения терпят фиаско. Договорённости с "Газпромом" неожиданно сорвали представители Китая.

"Перекосы" уйдут, спрос останется: эксперт - о российском газе для КНР

Итак, сделать планировали следующее: в рамках проекта "Сила Сибири" в Китай нужно было прокачать 5 млрд кубометров газа за 2020 год. Однако на текущий момент прокачано всего 3,06 млрд кубометров. Минимально возможный объём поставок — 4,25 млрд кубометров.

В чём выгода Китая? СПГ лучше, качественнее? Или есть другие факторы? Рассказывает специально для "Правды. Ру" член Комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев.

"Весь газ, до которого Китай сможет дотянуться, будет востребован"

"Во-первых, увеличение потребления газа Китаем — это генеральная линия развития. Она была установлена примерно 10 лет назад.

Доля газа в энергопотреблении Китая тогда была равна нулю. Основу энергопотребления составлял уголь. И это очень плохо сказывалось на экологии Китая. Было принято решение увеличивать долю газа в энергопотреблении.

Сейчас она уже выросла (у меня нет точной оперативной статистики, её нет ни у кого) порядка 10%. И она будет расти. Сами китайцы рассчитывают на то, что они увеличат долю газа в своем энергопотреблении до 60%", — рассказывает Танкаев.

Если данная цифра будет достигнута, то Китай станет самым большим потребителем газа в мире, отмечает эксперт. И весь газ, до которого Китай сможет дотянуться, будет востребован.

Как и куда Китай качает газ: деньги есть, труб нет

Стоит уточнить, что структура поставок газа в Китае специфическая.

Первыми поставками газа и первым шагом к созданию системы газораспределения стали именно поставки СПГ. Это проще технически и организационно.

Далее в Китае начали создавать глобальные системы газораспределения по всей территории. Первой стала система на северо-западе Китая в Уйгурском автономном округе, уточняет Танкаев.

"Там они уже достаточно далеко продвинулись. Газ идёт из Туркмении. Фактически Китай полностью "наложил лапу" на туркменский газ. Это очень серьёзный шаг и он, безусловно, позволяет Китаю быстро наращивать долю газа в своём энергопотреблении", — сообщает эксперт.

"Сила Сибири" же "отвечает" за северо-восток Китая, и проблема состоит не в том, чтобы дотянуть туда газопроводы и поставить российский газ. Проблема такова: нет газопроводов, которые позволят довести газ до потребителей. Их не было ранее вообще, а сейчас они построены лишь частично.

"Объёмы поставок газа из России по "Силе Сибири" полностью контролируется развитием системы газоснабжения северо-восточной части Китая. Очень много для этого сделано. Очень много. И можно только восхищаться скоростью и объёмакми работ, выполняемых китайцами", — комментирует Танкаев.

"Перекосы" пройдут, а спрос останется

При нормальном развитии системы газоснабжения Китая, потребление газа в Китае в ближайшие годы достигнет триллиона кубометров в год. Такого количества газа нет нигде.

Для справки: весь объём производства газа на планете Земля сейчас, видимо, будет составлять 3 триллиона кубометров, потому что упало потребление из-за коронавируса. В принципе, оно доходило до 3,5 триллионов кубометров в год. Треть всего мирового газа Китаю на себя не оттянуть.

"Единственным перспективным и крупным источником газа для Китая является, конечно, Россия. Другого такого огромного источника на Земле просто нет. В перспективе объём поставок газа из России будет расти, он будет очень велик. Сколько Россия сможет поставлять газа Китаю, столько Китай и потребит.

Для нас это фактически на перспективу безграничный рынок сбыта. И в этой ситуации удивляться тому, что происходят перекосы, связанные с первоочередными поставками СПГ, не приходится", — уверен Танкаев.

Только для "Правды. Ру".

Автор: Константин Шапров
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