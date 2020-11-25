В Госдуме предупредили россиян: "Чёрная пятница" опасна

"Чёрная пятница" — традиционная пора скидок и заманчивых предложений от продавцов. Отказаться от них порой очень сложно — и в результате спонтанные покупки становятся причиной трещащего по швам семейного бюджета.

Член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич рассказал: спонтанные покупки и любовь к ним могут оказаться источником психологических проблем, так что стоит быть осторожнее.

"Спонтанные покупки — это не только вопрос финансовых затрат, но и психической стабильности. Учитывая, что спонтанные продажи — это один из маркетинговых приёмов, основанных прежде всего на эмоциональном воздействии на людей, то я бы призвал быть всех максимально внимательными и включать в таких случаях внутреннего критика", — рассказал для "РИА Новости" Менделевич.

Напомним, что ранее одна из наиболее крупных распродаж, известная как "Китайский день холостяка", показала спад интереса россиян к спонтанным закупкам. Причина проста - денег у многих любителей шопинга практически не осталось.