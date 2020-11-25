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В Китае срывают планы "Газпрома", покупая СПГ

Политика

Амбициозные планы Кремля по "развороту" поставок газа на восток, придуманные после "разрыва" с Западом из-за Крыма и санкций, уже в первый год воплощения терпят фиаско. Договорённости с "Газпромом" неожиданно сорвали представители Китая.

В Китае срывают планы "Газпрома", покупая СПГ

Итак, сделать планировали следующее: в рамках проекта "Сила Сибири" в Китай нужно было прокачать 5 млрд кубометров газа за 2020 год. Однако на текущий момент прокачано всего 3,06 млрд кубометров. Минимально возможный объём поставок — 4,25 млрд кубометров.

При этом, как оказалось, китайские импортёры больше "любят" СПГ, то есть сжиженный газ. Несмотря на значительно более высокую цену, его поставки выросли за 25% и составили около 5,02 млрд тонн. При этом за тысячу кубометров СПГ в Китае платят 214 долларов, а за тысячу кубометров от "Газпрома" — от 144 до 188 долларов.

Стоит помнить, что на подходе ещё более амбициозные проекты — в частности "Сила Сибири 2". И их перспективы в свете подобных цифр ещё более туманны.

Автор: Константин Шапров
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