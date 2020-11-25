Стали известны планы Джо Байдена на первые 100 дней своего президентства. Политик, уверенный в своей победе на выборах, рассказал о будущей работе телеканалу NBC.
В приоритете у Байдена окажется миграционная реформа: политик собирается внести в сенат страны закон об иммигрантах.
"[Закон] откроет путь к получению гражданства для 11 миллионов незарегистрированных человек", — высказался Байден.
Далее Байден проверит указы, которые издал Трамп, и отменит некоторые из них, если они опасны для людей или климата. В остальном Трампа "оставят в покое": по мнению Байдена, не стоит тратить время на расследования, а постараться вернуть обществу США "уверенность в себе".
"Мы столкнулись совершенно с другим миром. Президент Трамп изменил ландшафт. Теперь это "Америка в первую очередь", то есть "Америка в одиночестве", — рассказал Байден.
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