100 дней Байдена: чем он займётся, когда официально станет президентом

Стали известны планы Джо Байдена на первые 100 дней своего президентства. Политик, уверенный в своей победе на выборах, рассказал о будущей работе телеканалу NBC.

В приоритете у Байдена окажется миграционная реформа: политик собирается внести в сенат страны закон об иммигрантах.

"[Закон] откроет путь к получению гражданства для 11 миллионов незарегистрированных человек", — высказался Байден.

Далее Байден проверит указы, которые издал Трамп, и отменит некоторые из них, если они опасны для людей или климата. В остальном Трампа "оставят в покое": по мнению Байдена, не стоит тратить время на расследования, а постараться вернуть обществу США "уверенность в себе".