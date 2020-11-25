Власти задумались о новом налоге: зарплаты могут стать ещё меньше

Из-за высокого уровня безработицы и роста пособий власти задумались о том, откуда брать на безработных деньги. И придумали новый налог, который когда-то уже применялся.

Ситуация на данный момент такова: за период пандемии в стране стало на 1,2 млн безработных больше, также выросли пособия, что увеличило нагрузку на бюджет. Искать деньги власти решили в карманах россиян: депутаты "Единой России" предложили вернуть систему "страхования занятости".

Страхование занятости работало с 1991 по 2001 годы, суть его была проста: устанавливался размер взноса, который с каждой зарплаты отчислялся в специальный фонд (ранее назывался ГФЗН — Государственный фонд занятости населения). Таким образом с зарплат отчисляли примерно 1-2%.

"По поводу темы со страхованием занятости. Тема сложная, действительно, не всегда привлекательная для работодателей. Полностью поддерживаю идею это всё обсчитать, провести так называемые актуарные расчеты, провести экспертизы, проговорить это с коллегами, которые представляют работодателей", — высказался Дмитрий Медведев, председатель "ЕР".

В целом, по словам Медведева, это "цивилизованный путь решения задачи, который применяется во многих странах"…